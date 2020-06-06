Россиянам дали советы по выбору качественной черешни

Покупать черешню лучше там, где регулярно проводят контроль ее качества. Определить, хорошая или плохая ягода выложена на прилавке, можно по ее внешнему виду. Соответствующие критерии обозначены в сообщении, опубликованном на сайте Роспотребнадзора.

Качественная черешня должна быть гладкой, с чистой кожей и глянцевым блеском. «Мякоть качественной ягоды плотная, упругая. Если черешня наощупь мягкая, скорее всего, она перезрела или начала портиться», — дали совет специалисты ведомства. Кроме того, на ягоде обязательно должна быть ножка — без нее в плод может попасть грязь.

Вкус зависит от сорта и цвета ягод. Самым ярким и насыщенным вкусом отличается темно-красная черешня, розовые и желтые плоды более водянистые и не очень сладкие. Эти плоды лучше всего покупать с конца июня по середину июля — в разгар сезона. Именно в это время они наиболее полезны.

В черешне содержатся витамины А и С, а также железо, клетчатка, фосфор, калий и магний. Эти ягоды низкокалорийны, а белая черешня редко вызывает аллергию — в отличие от ярко-красных. При этом сладкие сорта нельзя употреблять при сахарном диабете.

Ранее «Росконтроль» выявил, в какой торговой сети можно купить наиболее качественные яблоки сорта «Ред делишес». Фрукты закупали в магазинах торговых сетей «Верный», «Ашан», Eurospar, Metro, «Азбука вкуса», «Пятерочка» и «Перекресток». В магазинах последней сети было приобретено наибольшее количество качественных фруктов — 95 процентов яблок оказались высшего сорта.

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