Экономика
 
Последние новости
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 27 мая
Лоси разгулялись по российскому городу во время эпидемии
Девушка зависла в воздухе и заставила зрителей поверить в призраков
Премьер Ирландии ввел карантинные меры и отправился топлес на пикник с друзьями
IKEA объяснила разницу цен на товары в российских и украинских магазинах
Спрогнозировано снижение расходов на нефть на триллион долларов
Россиянам предрекли возвращение с дач в квартиры
Байден назвал Трампа дураком
Муж бросил в спящую жену кобру и убил ее
Новости партнеров

Названы лучшие яблоки

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Depositphotos

Экспертный совет Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование яблок сорта «Ред делишес» и назвал лучшие. Копии протоколов испытаний имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру». Фрукты закупали в магазинах торговых сетей «Верный», «Ашан», Eurospar, Metro, «Азбука вкуса», «Перекресток» и «Пятерочка». Стоимость яблок варьируется от 100 до 150 рублей за килограмм.

По словам специалистов, рекордное количество яблок высшего сорта — почти 95 процентов — было куплено в «Перекрестке». Во всех остальных магазинах придется внимательно выбирать фрукты. Кроме того, в «Пятерочке», «Верном» и «Ашане» были обнаружены подгнившие яблоки. Такие фрукты, указали в организации, продавать нельзя.

Что касается безопасности, то количество свинца, ртути, мышьяка и кадмия в проверенных яблоках оказалось крайне незначительным. Нитратов больше всего найдено в образцах из «Пятерочки», а меньше всего, в фруктах из Metro. Во всех образцах нашли пестициды, но в концентрации, не превышающей норму. В то же время, в яблоках, купленных в магазине «Ашан», количество пестицида Диметоата существенно превышает безопасный уровень. Эти яблоки российского производства выращены в Адыгее. «Их производитель ООО "Агро-Центр", а поставляет опасный продукт в супермаркеты ООО "Антарэс"», — констатировали эксперты. По итогам всех тестов к покупке рекомендованы яблоки, купленные в магазинах Eurospar, Metro, «Азбука вкуса», «Перекресток».

В апреле «Росконтроль» проверял лимоны. Самые бюджетные удалось обнаружить в супермаркете «Ашан», где их продают по цене 349 рублей за килограмм. Антирекордсменом стала «Азбука вкуса» с лимонами за 628 рублей за килограмм.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Названы полезные в условиях эпидемии коронавируса продукты
Названы лучшие лимоны
Россиянам рассказали о подходящих для защиты от коронавируса респираторах
Другие материалы рубрики
Экономика00:0125 мая

Рабочий настрой

Коронавирус перевернул рынок труда в России. Кем работать, чтобы пережить пандемию?
07:52Сегодня

IKEA объяснила разницу цен на товары в российских и украинских магазинах

07:39Сегодня

Спрогнозировано снижение расходов на нефть на триллион долларов

03:27Сегодня

Беднейший континент собрался пойти по стопам Европы ради выживания

Экономика00:0118 мая

Нашли время

Мировая экономика рухнула из-за коронавируса. Кто смог заработать на этом миллиарды?
23:2226 мая

Минэкономразвития поддержало программу развития Архангельской области и НАО

22:4126 мая

Угрозы США санкциями «Северному потоку-2» сочли дискриминацией еврокомпаний

22:1726 мая

В России упали цены на бензин

Экономика15:4525 мая

«Мы строим ВЭБ, создающий новую ценность»

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов рассказал о настоящем и будущем госкорпорации
22:0726 мая

Стало известно о планах России ужесточить ограничение нефтедобычи в рамках ОПЕК+

21:5026 мая

Оценен рост безработицы в России

21:3526 мая

Собянин объявил о новых мерах поддержки бизнеса в Москве

Россия
Служебный автомобиль мэра российского города попал в аварию
«Скинул в личку член. Пошутил, что в научных целях»
Студентки МГУ обвинили педагогов в домогательствах. Чем закончится скандал в главном вузе России?
Кадыров призвал медиков и силовиков забыть об отпуске и отдыхе
Уволенный глава Чувашии подал в суд на Путина
Он десять лет правил регионом, но разозлил россиян своими поступками и потерял доверие президента
Бывший глава российского региона оспорил увольнение в Верховном суде
Стало известно о тяжелом состоянии Рамзана Кадырова
У главы Чечни подозревают коронавирус. Он находится в московской больнице
Песков рассказал о своих чувствах после заражения коронавирусом
Все материалы
Мир
МИД захотел узнать реальные цели биолаборатории США около границ России
Farmers plant rice in paddy fields in Nampo, North Korea, on May 12, 2020. (Photo by Kyodo News via Getty Images)В глубокой изоляции
Северная Корея утверждает, что победила коронавирус. Как самая закрытая страна борется с пандемией?
Число погибших от коронавируса в США превысило 100 тысяч
В МИД рассказали о «проведенной работе» с США из-за поста о победителях нацизма
Один в пустыне не воин
В Ливии вновь вспыхнула война. Кого в ней поддержит Россия?
Стало известно о преследовании раскрывшего заговор «Аль-Каиды» разведчика
«По всему миру происходит настоящий геноцид»
Тысячи женщин из-за карантина оказались заперты с тиранами. Их жизнь превратилась в кошмар
Все материалы
Бывший СССР
«Они теперь еще более уязвимы»
До чего коронавирус довел ДНР, ЛНР и другие непризнанные республики
ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
Ситуация в Донбассе обострилась. Украине поставили ультиматум
«Моя душа плачет!»
Без масок, врачей и денег: украинская медицина не справляется с эпидемией коронавируса
Возвращение блудного Михо
Зачем Зеленский вернул Саакашвили в политику, несмотря на международный скандал?
Все материалы
Экономика
Мировая экономика приблизилась ко дну
Названы породившие больше всего богачей сферы экономики
Крупнейший рынок труда Европы обвалился
США подтвердили планы новых санкций против «Северного потока-2»
Рабочий настрой
Коронавирус перевернул рынок труда в России. Кем работать, чтобы пережить пандемию?
Все материалы
Силовые структуры
Сексуальный маньяк на видео рассказал об убийствах россиянок
«Таких, как мы, нельзя выпускать на свободу»
Половина россиян готова вернуть смертную казнь. Что думают об этом пожизненно осужденные?
Пойман предполагаемый убийца найденной в лесу российской девочки
Приговоренные диагнозом
История карательной психиатрии. Спецпроект «Ленты.ру»
Российского военного обвинили в получении взяток за отправку солдат в Сирию
«Господь прощает, а люди — нет»
 
Тренера российской сборной по MMA заподозрили в организации убийства
Все материалы
Наука и техника
«Результат был предсказуем»
Царь-освободитель пытался изменить Россию. Почему его жестоко убили?
Из того, что было
Как дешевый iPhone SE стал спасением для Apple
«Четвертый год соленый пот и кровь рекой»
Какой ценой советскому народу досталась победа в Великой Отечественной войне
Большой медбрат
 
Все материалы
Спорт
Нурмагомедов напомнил UFC о своем рекорде
Найджел Бенн и Джеральд Макклеллан«Я желаю ему смерти»
Этот бой называют самым жестоким в истории. Он довел боксеров до инвалидности и попытки суицида
Трюк Роналду с баскетбольной корзиной поразил фанатов
Татьяна Тарасова«Женя должен показать, какой он тренер»
Татьяна Тарасова — о критике Плющенко, зависти конкурентов и последствиях карантина
Стали известны обстоятельства заражения COVID-19 на базе с сотней спортсменов
«Я потерял все, чего достиг в жизни»
Бразильский вратарь получил 22 года тюрьмы за зверское убийство. Кто позволил ему вернуться на поле?
Ласицкене высказалась о смене спортивного гражданства
Все материалы
Культура
Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову
Эксперимент продолжается
Все тайны изоляции, фаворит Басты и московские растратчики: премьеры недели в онлайн-кинотеатре Okko
Сыгравшая Екатерину II в российском сериале актриса ответила критикам «Великой»
«Он засунул петарды в сигареты моего любовника, и был взрыв»
Что вытворял в детстве Илон Маск и как супермодель воспитала гения: воспоминания матери
Шнуров показал угрозы от Пригожина
Жил да сгнил
Как самый известный гангстер в истории сходил с ума и разлагался от сифилиса: «Капоне» с Томом Харди
Художник раздел изолировавшихся людей в групповом видеочате ради искусства
Все материалы
Интернет и СМИ
Звезда видео для взрослых изобрела способ мстить мужчинам с помощью порно
«Сталинизм — это забавно»
Два американца начитались советских газет и выдумывают небылицы про Ким Чен Ына. Им верит весь мир
Соловьев назвал «омерзительной травлей» критику передачи Михалкова о чипировании
Родные бывших чеченских боевиков потребовали удалить статью «Новой газеты»
Участник телешоу показал пораженное шрамами после мощного удара током тело
«Мне желают сдохнуть, когда выйду из больницы»
Из-за коронавируса в России стало больше жертв травли в интернете. Как с этим бороться?
Все материалы
Ценности
Раскрыты возникшие при пандемии коронавируса новые показатели богатства
Безумная русская
Как советская модель отвернулась от Кремля, бежала из страны и вышла замуж за банкира
Дизайнер снял в рекламе свою бабушку в пиджаке на голое тело
Самое красивое оружие СССР
Чем жертвовали советские манекенщицы ради роскошной жизни и мировой славы
На обложке Vogue появилась обнаженная плюс-сайз модель
«Султан хотел, чтобы она всегда была рядом»
Как рабыня превратилась в самую могущественную женщину Османской империи
Самая красивая женщина в мире попозировала в бикини в изоляции
Все материалы
Путешествия
Раскрыта реальная опасность включенного на борту самолета телефона
«Можете пристрелить меня — в моем доме голодные дети»
Драки за еду, расстрелы и толпы нищих: застрявшие в Африке туристы — об ужасах местного карантина
Раскрыты потери Турции из-за закрытого авиасообщения с Россией
Дикий Дальний
Бухты, косатки и необитаемый остров: куда россиянам ехать в отпуск в эпоху коронавируса?
Россияне поделились планами поездок после окончания эпидемии
Забудь заботы
Финляндия открыла границы после коронавируса. Зачем туда ехать российскому туристу?
Пассажиры самолета подрались во время выхода из салона и попали на видео
Все материалы
Из жизни
Лоси разгулялись по российскому городу во время эпидемии
«Как ты можешь мерзнуть? Ты же русская!»
История россиянки о переезде и жизни в Испании, большой любви и карантине
Муж бросил в спящую жену кобру и убил ее
Погасший Сатурн
Умер легендарный аллигатор-долгожитель. Он видел Гитлера, скитался по улицам и пережил распад СССР
Преданная собака месяцами ждала в больнице умершего от коронавируса хозяина
«Это настоящее чудо»
Шесть мальчиков оказались на необитаемом острове и выжили. Их спасла дружба и сила воли
Американка рассказала о получении предназначенных Илону Маску SMS-сообщений
Все материалы
Toyota тестирует неизвестный кроссовер
Самые яркие и безумные интерьеры Porsche
От шотландских узоров до крокодиловой кожи — смотрите на свой страх и риск
В России начались продажи нового Volkswagen Jetta
Знакомим самый быстрый седан Mercedes-AMG с его прародителем
Mercedes-AMG E 63 S встречается c полумифическим Е 60 AMG Limited
Брат Михаэля Шумахера купил Lada 4x4
Экстремальный тюнинг Cadillac
Досталось всем: не ушел даже Escalade
Хэтчбек Kia Rio обновился и стал умеренным гибридом
Все материалы
Дом
Российская пенсионерка захотела выйти из квартиры и пригрозила прыгнуть из окна
В Петербурге обрушились и повисли на доме четыре балкона
Уж лучше вы к нам
Дома в Италии по цене 1 евро — реальный шанс уехать в Европу или ловушка?
Раскрыта стоимость аренды самых дешевых дач под Москвой
Не все включено
Россияне перестали платить за ЖКХ из-за коронавируса. К чему это приведет?
Елизавета II спряталась от туристов за бордюрами
Новая эра
Лошадь на крыше, облака из оригами и таблетки в стене — за какой архитектурой будущее?
Все материалы
Нацпроекты
Владимир ПутинПутин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса
Президент призвал собрать все ресурсы и пообещал врачам премии за опасную работу
Число зараженных коронавирусом в России превысило 50 тысяч
Больше всего случаев в Москве и Московской области
Что нужно знать о коронавирусе
Как избежать заражения и с какими симптомами нужно вызывать врача
На Дальнем Востоке построят автогородок
Под Костромой досрочно отремонтируют 50-километровый участок дороги
Предприятия Ростовской области попали в число лучших по реализации нацпроекта
Россиянам раскрыли способ отказаться от перекусов на самоизоляции
Все материалы