Россиянам рассказали о подходящих для защиты от коронавируса респираторах

В МЧС рассказали о подходящих для защиты от коронавирусной инфекции респираторах. Об этом сообщает РИА Новости.

В министерстве россиянам порекомендовали носить респираторы и фильтрующие полумаски без клапана выдоха. Так, следует обратить внимание на респираторы классов защиты FFP1, FFP2 и FFP3.

При этом, отмечают в ведомстве, использование респираторов и масок допускается один раз и в течение не более 2-3 часов. Затем их следует утилизировать, а руки после контакта с маской вымыть.

Ранее экспертный совет Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» рассказал о роли медицинских масок при защите от заражения коронавирусом. Отмечалось, что средства защиты делят на два вида: медицинские маски и респираторы. Первые делаются из нетканого материала и имеют прямоугольную форму: именно такие маски продаются в аптеках. Более эффективными против COVID-19 считаются медицинские респираторы, поскольку они лучше защищают лицо, иногда в них имеются дополнительные фильтры.

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