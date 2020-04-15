Названы преимущества респираторов перед масками в защите от COVID-19

Экспертный совет Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» рассказали о роли медицинских масок при защите от заражения коронавирусом и определили какие из них могут быть наиболее эффективными. Материал имеется в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Средства защиты делят на два вида: медицинские маски и респираторы. Первые делаются из нетканого материала и имеют прямоугольную форму: именно такие маски продаются в аптеках. «Маска защищает в первую очередь не того, кто ее носит, а окружающих. Она задерживает частицы слюны, в которых могут быть микробы, не дает им попасть в воздух», — указали специалисты.

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Более эффективными против COVID-19 считаются медицинские респираторы поскольку они лучше защищают лицо, иногда в них имеются дополнительные фильтры. «Респираторы защищают как раз тех, кто их носит, потому что они эффективно задерживают частицы 0,04 — 1,3 микрометра. Размеры почти всех микробов и вирусов попадают в этот интервал, поэтому респиратор является действенной мерой защиты для тех, кто боится заразиться», — добавили в «Росконтроле».

Сейчас купить маску или респиратор может оказаться проблематично, так что средство защиты можно сделать самому. С«шить маску можно из куска ткани (хлопка или льна), который требуется собрать гармошкой и снабдить завязками. В качестве фильтра можно использовать нетканый материал», — посоветовали специалисты. Такие маски как правило многоразовые, но их необходимо стирать и проглаживать утюгом. «Маска может нанести больше вреда, чем пользы в случае, если она стала влажной и продолжает находиться на лице, и в случае, если трогать ее руками», — предупредили в организации.

Ранее эксперты организации разъяснили, как ходить в магазины в условиях пандемии. По их словам, делать это лучше тогда, когда в супермаркетах минимальное число посетителей, — то есть с утра или поздним вечером. Кроме того, для похода в магазин нужно выбрать такую одежду, которая меньше удерживает пыль. По возвращении домой ее следует протереть влажной тканью.

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