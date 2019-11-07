Россиян научили правильно выбирать хлеб

Роспотребнадзор подготовил инструкцию по выбору хлеба в магазинах. Она опубликована на сайте ведомства.

Отмечается, что каждая партия хлеба или хлебобулочных изделий должна сопровождаться документами, подтверждающими качество и безопасность продукции. Продавец обязан предъявить их по требованию потребителя.

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При этом покупать хлеб рекомендуется только в стационарных магазинах, в которых созданы условия для хранения, в том числе проветриваемые складские помещения и торговые залы с кондиционером.

Форма хлеба или хлебобулочного изделия должна быть правильной, без вмятин, трещин и боковых наплывов, говорится в инструкции. Также хлеб должен быть хорошо пропечен, а в мякише не должно быть комков или пустот. В качестве проверки предлагается сжать булку в руке — после этого она должна приобрести первоначальный вид.

Рекомендуется выбирать продукцию, изготавливаемую на местных фабриках, поскольку импортный товар слишком долго доставляется и за это время может испортиться. При выборе хлеба необходимо внимательно читать даты изготовления и реализации, а также срок годности, заключили в Роспотребнадзоре.

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