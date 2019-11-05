В России назвали лучший рис

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование круглозерного риса (есть в распоряжении «Ленты.ру»). В нем приняли участие образцы пяти брендов: «Шебекинский», «Ашан», «Националь», «Агро-Альянс» и Fine Life.

Эксперты проверили образцы более, чем по 50 параметрам, среди которых соответствие заявленной маркировке и сорту, пищевая ценность и микробиологические показатели. Образцы закупались в обычных магазинах, а не отбирались со складов.

Все проверенные образцы имеют нормальный вкус рисовой крупы, а также стандартный запах и цвет. У риса «Шебекинский» показатель влажности находится на границе допустимых по ГОСТу значений.

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Также образец под маркой «Шебекинский» не прошел проверку на содержание в крупе дробленых зерен. По стандартам, их должно быть не более девяти процентов, а в указанном образце — 15.

Во всех образцах отсутствуют примеси и вредители, а также ядра с красными полосками и пожелтевшие ядра. Помимо этого, нигде не было выявлено вещества микотоксина.

В образцах под брендами «Шебекинский», «Националь», «Ашан» и «Агро-Альянс» выявлены остаточные количества пестицидов. В «Шебекинском», «Национале» и Fine Life также обнаружено содержание мышьяка.

По результатам исследования все образцы признаны соответствующим требованиям безопасности. Рис под маркой «Шебекинский» попал в список товаров с замечаниями. Остальные образцы могут быть рекомендованы к покупке.

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