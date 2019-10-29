В России назвали опасные голландские сыры

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование сыра «Голландский» популярных российских брендов и выявил в них опасные бактерии. Об этом говорится в исследовании, которое поступило в «Ленту.ру».

Материалы по теме Зажрались Россияне заплатят за нормальную еду. Будет дорого, но полезно

В общей сложности эксперты проверили сыры шести брендов: «Красная цена», «ВкусВилл/Избенка», «Первым делом», «Сыробогатов», «Каждый день» и Valio. По данным специалистов, в сыре «ВкусВилл/Избенка» и «Первым делом» оказались бактерии группы кишечной палочки. Из-за этого сыры попали в черный список организации.

Кроме того, специалисты не смогли найти вкусных сыров среди исследованных образцов. Так, голландский сыр должен иметь выраженный сырный вкус и запах с наличием остроты и легкой кисловатости, отмечают специалисты. Однако ни один из проверенных сыров не обладает идеальными вкусовыми качествами.

Так, у сыра «Красная цена» и «Каждый день» вкус слабовыраженный и солоноватый, а сыры «ВкусВилл/Избенка», «Первым делом», «Сыробогатов» и Valio имеют не только слабовыраженный вкус, но и легкую горечь в послевкусии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!