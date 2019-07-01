Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору йогурта

При выборе йогурта следует обращать внимание не только на срок годности, но и на наименование продукта. Об этом рассказал Роспотребнадзор, передает ТАСС.

Так, в ведомстве подчеркивают, что на упаковке йогурта должно быть указано наименование продукта, состав, срок годности, количество продукции, дата изготовления, пищевая ценность и изготовитель. В составе йогурта не должно быть консервантов, ароматизаторов, «идентичных натуральному», стабилизаторов, загустителей и красителей.

В ведомстве также не советуют покупать йогурт, если упаковка вскрыта или повреждена, а также в том случае, если информация на упаковке размыта.

Особое внимание следует обратить на срок годности: чем он меньше, тем выше вероятность, что в составе йогурта нет консервантов. Продукт должен храниться в оборудованных термометром холодильных витринах при температуре ниже 6 градусов.

Также следует обращать внимание на название продукта. На упаковке должно быть написано «йогурт», а не «йогуртер» или «йогуртовый десерт».

Формирование у россиян системы мотивации к здоровому образу жизни и правильному питания является одной из целей национального проекта «Демография», в рамках которого с 2019 года в России начнет внедряться система мониторинга за состоянием питания различных групп населения в регионах, будут создаваться современные испытательные лабораторные центры по вопросам здорового питания. Кроме того, среди наших россиян планируют проводить пропаганду ответственного отношения к своему рациону питания.

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