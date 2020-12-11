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Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в России достаточно тяжелая. Такую оценку дала глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с производителями вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», передает РИА Новости.

По словам Поповой, вакцинация позволит держать ситуацию под контролем.

Ранее Мишустин сообщил, что в каждом регионе уже определены первые пункты вакцинации, их число будет расти одновременно с поставкой препарата. Он добавил, что губернаторы будут лично контролировать кампанию и призвал обеспечить ее проведение и в период новогодних праздников с 1 по 10 января.

2 декабря президент Владимир Путин поручил начать в России вакцинацию против коронавируса отечественным препаратом «Спутник V». В Москве вакцинация началась 5 декабря. Первыми препарат получат медики, соцработники, сотрудники правоохранительных органов. Люди старше 60 лет и дети смогут сделать прививки после испытания вакцины на данных категориях населения.

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