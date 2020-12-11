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Кремль отреагировал на кампанию против вакцины «Спутник V» от коронавируса

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Фото: Globallookpress.com

Некоторые страны и их фармацевтические компании используют «нелицеприятные методы» с целью дискредитировать и не пустить на рынок российскую вакцину «Спутник V», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости в пятницу, 11 декабря.

«Некоторые страны и их компании-гиганты фармацевтические дабы воспрепятствовать вхождению нашей вакцины в различные страны, действительно, прибегают иногда не к самым лицеприятным методам», — отреагировал Песков.

По его словам, эти попытки «видны невооруженным глазом», поэтому их замечают не только в Кремле. Пресс-секретарь главы государства отметил, что использование грязных методов недопустимо. Он также напомнил об эффективности и надежности российского препарата.

Ранее в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о планах дискредитировать «Спутник V» из-за рубежа. По его словам, готовится серия псевдоаналитических «расследований» и лжесвидетельств о якобы опасности российской вакцины.

В Совфеде заявили, что данная кампания может быть примером недобросовестной конкуренции.

Предыстория: В Минобороны заявили о планах дискредитировать «Спутник V» из-за рубежа
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