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В Совфеде оценили заявление о планах дискредитировать «Спутник V» из-за рубежа

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Владимир Круглый
Владимир Круглый
Фото: страница Владимира Круглого во «ВКонтакте»

Попытки дискредитировать российскую вакцину Спутник V из-за рубежа являются элементом информационной войны. Об этом заявил член Совета Федерации и заслуженный врач России Владимир Круглый, передает РИА Новости.

Так Круглый оценил заявление официального представителя Министерства обороны Игоря Конашенкова, по словам которого против российского препарата якобы ведется информационная кампания, спонсируемая из-за рубежа. Конашенков рассказал, что речь идет о «псевдоаналитических расследованиях и лжесвидетельствах очевидцев» об опасности« Спутник V».

По словам Круглого, кампания может быть примером недобросовестной конкуренции, потому что на данный момент разработано уже несколько видов вакцин и разные страны хотят их купить. Он добавил, что речь идет о миллиардах долларов и предположил, что в будущем конкуренция будет расти. Решением проблемы он назвал предоставление реальной информации о российском препарате и его эффективности.

Сенатор также выразил уверенность, что информация Минобороны заслуживает доверия, несмотря на то, что министерство не раскрывает свои источники. По его мнению, они наверняка надежны.

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