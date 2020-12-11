В Совфеде оценили заявление о планах дискредитировать «Спутник V» из-за рубежа

Попытки дискредитировать российскую вакцину Спутник V из-за рубежа являются элементом информационной войны. Об этом заявил член Совета Федерации и заслуженный врач России Владимир Круглый, передает РИА Новости.

Так Круглый оценил заявление официального представителя Министерства обороны Игоря Конашенкова, по словам которого против российского препарата якобы ведется информационная кампания, спонсируемая из-за рубежа. Конашенков рассказал, что речь идет о «псевдоаналитических расследованиях и лжесвидетельствах очевидцев» об опасности« Спутник V».

По словам Круглого, кампания может быть примером недобросовестной конкуренции, потому что на данный момент разработано уже несколько видов вакцин и разные страны хотят их купить. Он добавил, что речь идет о миллиардах долларов и предположил, что в будущем конкуренция будет расти. Решением проблемы он назвал предоставление реальной информации о российском препарате и его эффективности.

Сенатор также выразил уверенность, что информация Минобороны заслуживает доверия, несмотря на то, что министерство не раскрывает свои источники. По его мнению, они наверняка надежны.