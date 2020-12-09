В России предупредили об информационной атаке на «Спутник V»

Вакцина от коронавируса «Спутник V» подверглась информационной атаке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Согласно заявлению фонда, первая зарегистрированная в мире вакцина от вируса стала объектом информационной атаки в России и за границей как по конкурентным, так и по политическим причинам. Представители организации отметили, что в СМИ периодически появляются несоответствующие действительности сведения о характеристиках средства и его производстве. Также отмечается, что о ходе переговоров фонда с потенциальными партнерами и контрагентами иногда публикуется недостоверная информация.

Ранее поступили сообщения о том, что Турция отказалась закупать российскую вакцину от коронавируса, так как она не соответствует надлежащей лабораторной практике. Однако вскоре Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа опроверг данную информацию и подтвердил, что в случае успешного прохождения российской вакциной лабораторной практики по токсикологии в стране рассмотрят возможность ее использования.

В России к настоящему моменту зарегистрированы две вакцины против COVID-19. Первым регистрацию прошел препарат под названием «Спутник V», разработанный центром имени Гамалеи. Его запустили в производство 15 августа. 14 октября президент Владимир Путин объявил о регистрации «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор». Первыми прививку получат граждане из группы риска и врачи.