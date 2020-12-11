Власти ответили на девять главных вопросов о вакцинации в России

Власти ответили на девять главных вопросов о вакцинации от коронавируса в России. Ответы опубликованы в Telegram-канале портала Стопкоронавирус.рф.

Так, россиянам напомнили, что первыми прививку получат медики, педагоги и социальные работники, сотрудники правоохранительных органов и люди из группы риска.

Вакцинация пожилых людей может начаться через несколько месяцев после исследования препарата на этой категории, сказано во втором пункте. Дети смогут получить прививку только после испытания вакцины на них. Они начнутся в мае-июне 2021 года, когда будут завершены исследования на взрослых.

Россияне получат прививку российским препаратом «Спутник V», сказано в третьем пункте. Его испытания длятся до сих пор, они показали, что после инъекции у человека вырабатывается устойчивый иммунитет к коронавирусу. Предполагается, что он сохранится до двух лет.

В перечне ответов отдельным пунктом перечислены противопоказания к «Спутник V». Препарат нельзя вводить беременным и кормящим женщинам, детям до 18 лет и людям старше 60. В прививке откажут и тем, у кого температура тела превышает 37 градусов. Пациенту надо будет сообщить о своих хронических заболеваниях, предыдущих прививках и временем перенесения ОРВИ медработнику, который будет осматривать его перед процедурой. Решение о вакцинации будет приниматься на основе этих сведений.

Кроме того, власти заверили, что из-за самой прививки нельзя заразиться коронавирусом, однако это может случиться между введением первой и второй дозы вакцины, потому что устойчивый иммунитет не успеет сформироваться за этот срок — по словам разработчиков, он выработается примерно на 42-й день после первой инъекции.

Отдельно россиянам рассказали об ограничениях после введения вакцины. Так, в течение трех дней после получения первой и второй прививок рекомендовано отказаться от алкоголя, который может значительно снизить иммунитет — из-за этого может снизиться или сойти на нет эффективность препарата. Также не стоит принимать лекарства, подавляющие иммунитет.

На данный момент прививку можно сделать в специальных пунктах вакцинации в Москве, которые открылись 5 декабря, говорится в сообщении. Всего в столице 70 таких пунктов, к началу 2021 года планируется открыть еще 100. На вакцинацию надо записаться заранее. Процесс вакцинации займет примерно час, напомнили власти — 10 минут на предварительный осмотр, 15 — на подготовку препарата и еще 30 — на наблюдение после прививки.

Среди побочных эффектов «Спутник V» перечислены повышение температуры до 38 градусов, покраснения в месте введения препарата, головная боль и дискомфорт в мышцах. Данные симптомы должны пройти в течение суток, сказано в сообщении.