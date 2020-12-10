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Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

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Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Ситуация с коронавирусом остается сложной, но Москва справляется. Такую оценку дал мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС.

По словам мэра, количество госпитализаций за прошлую неделю не изменилось, показатель сохраняет стабильность.

При этом Собянин подчеркнул, что речь идет о стабильности на «сложном, тяжелом уровне», а система здравоохранения столицы функционирует на всех уровнях, но работает с напряжением.

В Роспотребнадзоре ранее заявили, что ситуация с коронавирусом в столице, возможно, стабилизировалась, но говорить то же самое о других регионах пока рано. По словам заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, ключевой показатель — коэффициент распространения инфекции, а не число выявленных за сутки новых случаев COVID-19.

5 декабря в столице началась вакцинация препаратом «Спутник V», первыми прививки сделают учителям, сотрудникам городских служб и медикам. Категории расширят после поставок новых партий вакцин. Всего в Москве 70 учреждений, где можно сделать бесплатную прививку. Собянин рассказал, что в перспективе необходимо вакцинировать от коронавируса около 6-7 миллионов москвичей.

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