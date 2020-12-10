В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

Ситуация с коронавирусом в Москве, возможно, стабилизировалось, но говорить в подобном ключе о других регионах пока рано, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Его слова передает ТАСС.

«Ситуация с коронавирусом в разных регионах запаздывает на две-три недели, поэтому динамики эпидпроцесса абсолютно разные», — сказал он. Ключевым показателем, по словам специалиста, является коэффициент распространения COVID-19, а количество выявленных за сутки случаев не имеет значения.

Горелов отметил, что ослаблять ограничительные меры можно будет только при снижении коэффициента распространения вируса до отметки 0, 7 и далее.

За последние сутки в России число заразившихся коронавирусом возросло на 27 927. Общее количество инфицированных достигло 2 569 126.