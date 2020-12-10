Россия
 
Последние новости
Мишустин потребовал разобраться с ростом цен на продукты
Кремль отреагировал на запрет ввоза томатов из Азербайджана
Заразившаяся коронавирусом Туктамышева рассказала о самочувствии
Кремль рассказал о сдерживании цен на продукты в России
Мишустин поручил министрам «без воды» доложить о ситуации с ростом цен
Брак Пелагеи и хоккеиста Телегина официально расторгнут
Насильник из Tinder получил 17 лет тюрьмы
В Баку начался парад победы
ФСБ раскрыла аферу с падением на российского чиновника ящиков с яблоками
Американец отрезал головы собственным детям
Новости партнеров
Прослушать новость

В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Ситуация с коронавирусом в Москве, возможно, стабилизировалось, но говорить в подобном ключе о других регионах пока рано, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Его слова передает ТАСС.

«Ситуация с коронавирусом в разных регионах запаздывает на две-три недели, поэтому динамики эпидпроцесса абсолютно разные», — сказал он. Ключевым показателем, по словам специалиста, является коэффициент распространения COVID-19, а количество выявленных за сутки случаев не имеет значения.

Горелов отметил, что ослаблять ограничительные меры можно будет только при снижении коэффициента распространения вируса до отметки 0, 7 и далее.

За последние сутки в России число заразившихся коронавирусом возросло на 27 927. Общее количество инфицированных достигло 2 569 126.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России за сутки выявили 27 927 случаев заражения коронавирусом
Попова рассказала о единичных случаях повторного заражения COVID-19 в России
Роспотребнадзор оценил ограничения из-за COVID-19 в Петербурге