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Попова рассказала о единичных случаях повторного заражения COVID-19 в России

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Анна Попова
Анна Попова
Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

В России зарегистрированы единичные случаи повторного заражения COVID-19. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

Она добавила, что массового распространения данного явления в стране нет. Попова подчеркнула, что такие случаи могут произойти во всех странах, в основном с людьми с ослабленным иммунным статусом.

Попова уточнила, что в России каждое повторное заражение рассматривает специальная рабочая группа.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о разнице между повторным заражением коронавирусом и рецидивом. По словам эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева, факт повторного заражения подтверждается при исследовании геномов выделенных вирусов.

Он уточнил, что рецидив выявляется по состоянию иммунной системы в период повторной встречи с возбудителем вируса. Специалисты проверяют наличие иммунодефицита и изучают количество вируса, попавшего в организм. Лебедев добавил, что наличие антител позволяет выявить факт заражения. Но они не всегда означают иммунитет к инфекции.

При этом после повторного заражения COVID-19 протекает тяжелее и почти всегда сопровождается пневмонией, рассказал врач из Екатеринбурга. Переболевшим гражданам все равно надо соблюдать меры безопасности и носить маски.

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