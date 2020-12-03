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Врачи предупредили о более тяжелом течении COVID-19 при повторном заражении

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Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

В России встречаются случаи повторного заражения коронавирусом, поэтому переболевших гражданам все равно необходимо соблюдать меры безопасности и носить маски, сообщили URA.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

Во второй раз COVID-19 обычно протекает тяжелее первого, и почти всегда с пневмонией, рассказал изданию врач одной из екатеринбургских клиник. Он предупредил, что через несколько месяцев после первого выздоровления антитела в организме снижаются до нуля, из-за чего можно снова заразиться.

Глава свердловского госпиталя ветеранов Олег Забродин добавил, что тяжесть протекания болезни не гарантирует большое количество антител, и их мало количество приводит к новому инфицированию. «Я встречал пациентов, которые очень тяжело переносили COVID, и у них было невысокое напряжение иммунитета. А бывает, что человек болел легко, но имеет высокий титр антигена. Таковы особенности этой инфекции и иммунитета», — уточнил он.

Забродин отметил, что повторных заражений станет меньше, когда начнется вакцинация и произойдет естественная иммунизация.

Ранее в Минздраве признали, что в России зарегистрированы случаи COVID-19 у переболевших. Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко говорил, что уровень антител к вирусу у москвичей начинает снижаться к четвертому месяцу.

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