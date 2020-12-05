В Роспотребнадзоре раскрыли отличия повторного заражения COVID-19 от рецидива

Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев раскрыл отличия повторного заражения COVID-19 от рецидива. Его слова приводит «Российская газета».

По его словам, факт повторного заражения коронавирусом подтверждается при исследовании геномов выделенных вирусов.

«Если между первым и вторым штаммами выявляются выраженные различия в вирусных геномах, то можно подтвердить наличие повторного инфицирования (а не рецидива первичной инфекции)», — пояснил эксперт.

Также основными факторами развития реинфекции, по его словам, являются состояние иммунной системы в период повторной встречи с возбудителем, то есть наличие иммунодефицита, и количество вируса, попавшего в организм.

Лебедев объяснил, что в организме вырабатываются антитела различных классов. Их наличие и позволяет установить факт инфицирования, однако антитела не всегда означают иммунитет к инфекции. «Защитной (нейтрализующей) функцией обладают другие антитела — IgG к S-белку (спайк-белку), а точнее к его рецептор-связывающему домену (RBD). Лабораторные тесты по определению IgG к S-белку сегодня вполне доступны, именно они позволяют судить о наличии защитного иммунитета», — заключил эксперт.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-вирусолог высшей категории Анна Демина рассказала об особенностях протекания COVID-19 у пациентов после шести дней болезни. По ее словам, через несколько дней после заболевания, как при гриппе и ОРВИ, больному становится легче. Вместе с тем могут дольше сохраняться утомляемость, заложенность носа и легкий кашель.