В Минздраве назвали суточную норму потребления мандаринов

Врач-диетолог НМИЦ эндокринологии Минздрава России, кандидат медицинских наук Фатима Дзгоева назвала россиянам суточную норму потребления мандаринов. Она рассказала РИА Новости, что в день разрешено съедать четыре мандарина.

«Четыре мандарина», — ответила Дзгоева на вопрос, сколько мандаринов можно съедать в день.

В свою очередь врач-терапевт, диетолог, заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук Екатерина Бурляева отметила, что мандарины имеют небольшую калорийность. По ее словам, их можно рекомендовать людям, следящим за фигурой.

Она подчеркнула, что мандарины содержат витамин С, витамины группы В, витамин А, каротин, кальций, магний и фосфор. Бурляева посоветовала есть их с белыми прожилками, так как в них содержится клетчатка.

Однако не стоит есть мандарины на голодный желудок, а людям с обострением болезней желудочно-кишечного тракта, а также с аллергическими реакциями, они и вовсе противопоказаны. Также врач рассказала, что аллергическая реакция возникает на масла в кожице мандарина. Поэтому, если человеку предложить уже очищенный мандарин, части аллергических реакций можно будет избежать.

Ранее российские врач-диетолог Инна Заикина предупредила о скрытой опасности чеснока. Диетолог отметила, что чеснок в большом количестве нельзя употреблять людям с обострением язвенной болезни желудка, панкреатита, желчнокаменной болезни.