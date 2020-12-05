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Врач предсказал появление коронавируса у всех россиян

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Фото: Софья Сандурская / АГН« Москва»

Коронавирусом так или иначе могут заразиться все россияне, поскольку COVID-19 циркулирует в воздухе и разносится бессимптомными больными. Об этом заявил заслуженный врач России, пульмонолог Александр Карабиненко в разговоре с «Лентой.ру».

«Рано или поздно все мы обязательно получим этот вирус. Через глоток свежего воздуха, — предсказал Карабиненко. — Как мы можем остановить поток воздуха, в котором витают миллиарды тел вируса? Нам что, не дышать? Или дышать только в противогазе круглосуточно в течение года или двух?»

По его словам, распространение коронавируса происходит по большей части из-за бессимптомных носителей. «Ежедневно сообщают, что 20-25 процентов из числа выявленных болеют бессимптомно. Представляете? Вы себя чувствуете себя нормально, у вас ни кашля, ни температуры, ни других симптомов нет, а вы болеете этой болезнью и распространяете ее», — отметил врач.

Он добавил, что при помощи вакцинации можно будет избежать тяжелых случаев заболевания, но не избавиться от вируса совсем. «Изолировать себя от внешнего мира мы не сможем никакой вакциной и никакими масками», — заключил Карабиненко.

Ранее стало известно, что в результате массовой вакцинации от коронавируса может возникнуть ситуация, при которой непривитые граждане при заражении будут переносить болезнь крайне тяжело. Об этом заявил член Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Кондрахин. При этом он подчеркнул, что массовая вакцинация необходима, так как сейчас переболеть коронавирусной инфекцией в тяжелой форме могут намного больше людей.

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