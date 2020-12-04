Российский врач назвал возможную опасность массовой вакцинации

В результате массовой вакцинации от коронавируса может возникнуть ситуация, при которой непривитые граждане при заражении будут переносить болезнь крайне тяжело. Возможную опасность прививки от COVID-19 назвал член Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Кондрахин, передает News.ru.

Врач объяснил, что вирус, переходя от вакцинированного человека, будет бороться с «натренированным» иммунитетом и, вероятно, больше мутировать. «В конечном итоге такой вирус может стать очень опасным для людей, которые не получили вакцину», — добавил Кондрахин.

При этом специалист подчеркнул, что массовая вакцинация необходима, так как сейчас переболеть коронавирусом в тяжелой форме могут намного больше людей. Он отметил, что коллективный иммунитет у россиян появится после того, как вакцину получат примерно 70 процентов граждан. «А это значит, что люди в принципе будут заражаться реже. Хоть, возможно, и в более тяжелой форме», — рассказал врач.

Ранее в Москве открылась электронная запись на прививку от коронавируса. В настоящий момент получить вакцину «Спутник V» могут граждане, которые контактируют с большим количеством людей: учителя, сотрудники городских служб, работники медицинских учреждений.

В начале декабря президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время объем произведенной в стране вакцины достигнет двух миллионов доз, что позволяет начать «если не массовую, то масштабную вакцинацию» препаратом «Спутник V».