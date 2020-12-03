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Ученые определили влияние прививки от туберкулеза на коронавирус

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Фото: AYMAN AL-SAHILI / Reuters

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) определили, что наличие прививки от туберкулеза может повлиять на протекание коронавируса у пациента. Об этом сообщает пресс-служба вуза на официальном сайте.

По мнению исследователей, прививка от туберкулеза, сделанная в раннем возрасте, изменяет иммунную систему человека таким образом, что его организму становится легче бороться с коронавирусом. Специалисты отмечают, что в тех странах, где проводится массовая БЦЖ-вакцинация, смертность от коронавируса значительно ниже. Они также добавили, что в регионах, где наблюдается большой процент вакцинированных от туберкулеза, коронавирус распространяется медленнее.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о том, как эпидемия коронавируса повлияет на количество больных туберкулезом. Он отметил, что из-за «беспризорности фтизиатрической службы» существует риск того, что их численность может существенно вырасти. Эксперт также предрек, что изменение приоритетов здравоохранения, возникшее из-за COVID-19, может привести и к росту смертности.

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