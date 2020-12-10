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В России за сутки выявили 27 927 случаев заражения коронавирусом

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Фото: Артем Краснов / «Коммерсантъ»

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 27 927. Общее количество инфицированных достигло 2 569 126, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в четверг, 10 декабря.

27 927
новых случаев коронавируса
выявлено в России за сутки по состоянию на 10 декабря

Больше всего случаев — 6730 — зафиксировано в Москве. Лидерами по росту заболеваемости за сутки также являются Санкт-Петербург (3774 случая) и Московская область (1351 случай). Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком и Чукотском автономных округах (по 5 случаев) и в Еврейской автономной области (28 случаев).

Кроме того, за прошедшие 24 часа в России зарегистрировано 562 смерти пациентов с коронавирусом. Всего, по данным оперативного штаба, в стране скончались 45 280 человек с подтвержденным диагнозом.

Число выписанных пациентов увеличилось за сутки на 25 877. Всего выздоровели 2 033 669 пациентов.

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