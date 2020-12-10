Вакцина от коронавируса взвинтила спрос на сухой лед

Появление вакцин от коронавируса взвинтило спрос на сухой лед в мире, поскольку препарат должен храниться только при низких температурах. Как сообщает CNBC, речь идет о вакцине Pfizer. Большие морозильные камеры стоят дорого, а бюджеты больниц и так были ограничены во время пандемии, так что сухой лед сейчас представляется наилучшей альтернативой.

Представитель компании Vida, расположенной в Нью-Джерси, рассказал, что в среднем она отгружала до 100 тысяч тонн сухого льда ежедневно, но с недавнего времени поставки выросли почти вдвое. Основные клиенты — больницы и аптеки, которым нужно будет соблюдать условия хранения препаратов. При этом сама вакцина еще окончательно не одобрена. Главная проблема сухого льда — невозможность его долго хранить. Со временем он возвращается в газообразную форму, так что, чтобы поддерживать температуру, его придется постоянно подкладывать.

Ранее в декабре стало известно, что миллиарды жителей планеты скорее всего не получат вакцину от коронавируса в ближайшее время, поскольку богатые страны раскупили большинство самых многообещающих препаратов. Больше всего доз на душу населения купила Канада: их хватит, чтобы вакцинировать каждого канадца пять раз. Почти все препараты от Pfizer пойдут на Запад: там купили уже 96 процентов доз.