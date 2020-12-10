Запад оставил бедные страны без вакцин от коронавируса

Миллиарды жителей планеты скорее всего не получат вакцину от коронавируса в ближайшее время, поскольку богатые страны раскупили большинство самых многообещающих препаратов, сообщает The Guardian. Страны Запада оставили наиболее бедные государства мира без защиты: девять из десяти человек там не смогут сделать вакцину в 2021 году.

Богатые страны, где живет 14 процентов населения мира, обеспечили себя 53 процентами наиболее многообещающих вакцин. Больше всего доз на душу населения купила Канада: их хватит, чтобы вакцинировать каждого канадца пять раз. Почти все препараты от Pfizer пойдут на Запад: там купили уже 96 процентов доз. Вакцина Moderna, которая, как утверждается, имеет 95 процентную эффективность, тоже предназначена для богатых. Цены на обе вакцины высоки, и доступ для стран с низкими доходами будет затруднен также и из-за сверхнизких температур, при которых их необходимо хранить.

В декабре основатель Microsoft Билл Гейтс спрогнозировал, что к весне следующего года могут быть готовы к использованию вакцины от коронавируса шести компаний-производителей. Он считает, что в ближайшее время одобрение получат вакцины компаний AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax, Pfizer-BioNTech и Moderna. Гейтс надеется, что пандемию удастся преодолеть к 2022 году.