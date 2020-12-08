Трамп запретил поставлять вакцину от COVID-19 другим странам раньше американцев

Действующий американский президент Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Вашингтону запрещается предоставлять вакцину от коронавируса другим странам раньше, чем все американцы получат к ней доступ. Об этом пишет ТАСС.

Как отметили в пресс-службе Белого дома, подписанный главой государства указ позволит американцам первыми получить вакцины от COVID-19, разработанные или закупленные с использованием ресурсов налогоплательщиков. «В рамках этого указа Министерству здравоохранения и социальных служб США поручено предоставить американцам приоритетный доступ к вакцинам против COVID-19», — заявили в Белом доме.

В сообщении указывается, что таким образом Трамп ставит на первое место здоровье и безопасность американцев, жизнеспособность экономики и безопасность страны.

Ранее избранный президент США Джо Байден представил план на первые 100 дней после прихода к власти. Демократ намерен добиться улучшения ситуации с распространением инфекции за этот период. По словам политика, после инаугурации за этот срок его команда будет работать над выпуском как минимум 100 миллионов доз вакцины от COVID-19. Однако демократ не уточнил, сколько именно граждан будут вакцинированы. Отмечается, что некоторые разрабатываемые в США вакцины будут действовать при введении двух доз.