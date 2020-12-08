Украина попросит вакцину от COVID-19 у США: американское правительство рассмотрит вопрос поставок на Украину. О результатах телефонного разговора временного поверенного в делах США на Украине Кристины Квин с министром здравоохранения Украины Максимом Степановым проинформировало ведомство на своей странице в Facebook.

Степанов в ходе разговора попросил рассмотреть Украину в качестве потенциального приоритетного кандидата для получения вакцин при «тестировании и использовании в чрезвычайных ситуациях».

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«Уже сегодня мы проведем совещание с правительством США о поставках вакцины на Украину, где обсудим сроки и объемы поставки», — приводит украинское ведомство слова Квин. Она также добавила, что США поддерживают официальную позицию Украины об отказе от использования российской вакцины.

В начале декабря министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал несуществующей российскую вакцину от коронавируса. Он сообщил, что Минздрав уже провел встречу с дипломатами США относительно закупки вакцин Pfizer и Moderna.

Также Степанов назвал возможные сроки введения жесткого карантина из-за пандемии коронавируса. «До конца декабря локдауна не будет, а с начала января рекомендуем ввести жесткий карантин», — сообщил он на брифинге 4 декабря.