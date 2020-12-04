Названы сроки жесткого карантина на Украине

В правительстве Украины назвали возможные сроки введения жесткого карантина из-за пандемии коронавируса, передает Obozrevatel.

«До конца декабря локдауна не будет, а с начала января рекомендуем ввести жесткий карантин», — сообщил на брифинге 4 декабря министр здравоохранения Максим Степанов.

Ранее глава Минздрава назвал несуществующей российскую вакцину от коронавируса. По его словам, она не прошла третью стадию испытаний.

В конце ноября министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в стране необходимо немедленно ввести локдаун на три-четыре недели, поскольку наблюдается негативная ситуация с распространением коронавируса.

За прошедшие сутки на Украине выявили 15 131 новый случай коронавируса. Показатель превысил 15 тысяч впервые с прошлой субботы. Больше всего инфицированных обнаружили в Киеве (1374), Днепропетровской (1258) и Одесской (1211) областях.

Всего с начала пандемии были зарегистрированы более 787 тысяч зараженных. Умерли 13 195 пациентов, выздоровели почти 398 тысяч человек.

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