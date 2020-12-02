На Украине отменили карантин выходного дня

Правительство Украины отменило карантин выходного дня. Об этом 2 декабря сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Его слова передает «НВ».

По его словам, карантин выходного дня действовал три недели и дал «положительный эффект». За предыдущую неделю было зафиксировано на шесть тысяч меньше зараженных, чем прогнозировалось. Кроме того, «наблюдается выравнивание ситуации с занятостью коек».

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что ограничения в субботу и воскресенье помогли стабилизировать прирост инфицированных. Министр здравоохранения Максим Степанов утверждал, что желаемый результат не достигнут, так как граждане не соблюдали карантин в полном объеме.

Ограничительные меры на выходных вызвали негативную реакцию у представителей малого и среднего бизнеса.

За минувшие сутки подтвердили был выявлен 13 141 случай заражения коронавирусом на Украине, 169 человек умерли, 13 882 выздоровели.