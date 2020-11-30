Украину снова закроют на жесткий карантин из-за коронавируса

Власти Украины снова закроют страну на жесткий карантин из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2. Даты локдауна уже согласованы, сообщает издание «Сегодня» со ссылкой на источники в правительстве.

Ограничения введут более чем на три недели, с 23 декабря по 15 января. Собеседник издания в кабмине уточнил, что на рассмотрение поступало предложение о двухнедельном локдауне, но его отклонили.

Источник также уточнил значение слов главы фракции партии «Слуга народа» в Верховной Раде Давида Арахамии об «интеллектуальном» карантине. По его мнению, речь идет о том, что власти будут оперативно реагировать на динамику ситуации с распространением вируса и изменять ограничительные меры, а также, вероятно, о мерах поддержки населения.

О необходимости немедленного введения жесткого локдауна на три-четыре недели ранее высказывался глава МВД Украины Арсен Аваков. 11 ноября власти Украины решили отказаться от адаптивного карантина и ввести карантин выходного дня, который действует с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. Это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации.

Данная мера не помогла, и уже 26 ноября в стране зафиксировали очередной антирекорд заболеваемости: 15 331 новый случай заражения за сутки. Всего, по данным Минздрава на 30 ноября, в настоящий момент в стране зафиксировано 375 149 больных COVID-2019, за последние сутки выявлено 9946 случаев, госпитализировано более тысячи человек. За все время эпидемии коронавируса на Украине оказались инфицированы более 700 тысяч человек.