Спикер Верховной Рады вылечился от коронавируса

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков вылечился от коронавируса. Об этом он 30 ноября сообщил на своей странице в Facebook.

«Наконец снова привычный рабочий график! Еще раз всем спасибо за искреннюю поддержку!» — написал Разумков и опубликовал результаты анализа.

Неделю назад президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вылечился от коронавируса и вышел на работу. Он призвал сограждан «максимально себя беречь»: носить маски и соблюдать социальную дистанцию..

По последним данным, на Украине с начала пандемии заразились коронавирусом более 732 тысяч человек. Из них выздоровели 345 тысяч, умерли 12327.

В начале ноября власти решили отказаться от адаптивного карантина и ввести карантин выходного дня, который действует с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. При этом в правительстве не исключают введения полного локдауна на новогодние праздники.