Минздрав Украины оценил возможность локдауна на новогодние праздники

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов оценил возможность введения полного локдауна на новогодние праздники. Об этом сообщает УНИАН.

По словам главы Минздрава, тотальный карантин возможен при стремительном приросте выявленных случаев коронавируса. «Мы смотрим и говорим о том, что у нас такое может быть — жесткий карантин. И мы об этом говорим постоянно», — сказал он.

На вопрос, кого первым делом заденет локдаун, Степанов ответил, что болезнь не выбирает. «Этот карантин будет касаться всех без исключения, как это было весной. Насчет отработки: мы же понимаем, что такой жесткий карантин нанесет удар по экономике независимо от того, когда его вводить», — отметил министр.

24 ноября министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что предложит правительству ввести локдаун на время новогодних и рождественских праздников.

11 ноября власти Украины решили отказаться от адаптивного карантина и ввести карантин выходного дня, который действует с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.