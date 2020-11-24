На Украине полный локдаун назвали жизненной необходимостью

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что полный локдаун в стране возможен в случае коллапса медицинской системы. Об этом он сказал эфире телеканала ICTV, видеозапись доступна на YouTube.

Степанов признал, что все к этому и идет, поскольку количество мест в медучреждениях для лечения инфицированных коронавирусом исчерпывается.

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Введение ограничений он назвал жизненной необходимостью для Украины в реалиях пандемии. «Учитывая сегодняшнюю динамику, мы можем говорить, что критическая загруженность — это от 25 до 30 тысяч новых заражений за сутки. В таком случае загруженность нашей медицинской системы может быть близкой к 80 процентам, а это уже серьезная цифра», — пояснил министр.

Он добавил, что сложная ситуация с местами для пациентов с COVID-19 наблюдается в больницах Киева, Одессы и в Харьковской области. В целом, по его словам, в стране заняты уже 52 процента койко-мест.

21 ноября на Украине начали разрабатывать план по введению полного локдауна. 11 ноября в стране ввели карантин выходного дня. С 00:00 субботы до 00:00 понедельника могут работать только объекты критической инфраструктуры: продуктовые магазины, аптеки, транспорт. Многие представители бизнеса и сотрудники сферы услуг вышли на акции протеста с требованием отменить карантин, который лишает их заработка.

По последним данным, за все время пандемии на Украине зарегистрировано более 635 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из них 11 тысяч пациентов скончались, 291 060 человека вылечились. Всего в мире выявлено более 59 миллионов инфицированных, скончались 1,4 миллиона человек.