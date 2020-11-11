На Украине введут карантин по выходным

Правительство Украины приняло решение ввести по всей стране карантин выходного дня, передает Depo.ua.

С 00:00 субботы до 00:00 понедельника смогут работать только объекты критической инфраструктуры: продуктовые магазины, аптеки, транспорт.

По выходным будет запрещена работа торгово-развлекательных центров, фитнес-центров, бассейнов и спортзалов, театров. Нельзя будет проводить массовые мероприятия, посещать кафе, рестораны и развлекательные заведения.

Ограничения заработают с 14 ноября.

Власти готовы оказать помощь предпринимателям, например, компенсировать часть зарплаты работникам в связи с простоем. В городах Украины 11 ноября проходят митинги против введения карантина выходного дня.

Ранее президент Владимир Зеленский обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель возможность предоставления Киеву вакцины от коронавирусной инфекции, которая разрабатывается компаниями BioNTech и Pfizer. «Просил бы вашего содействия в учете интересов Украины при планировании поставок вакцины от коронавируса», — сказал Зеленский.

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