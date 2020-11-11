Зеленский попросил у Меркель вакцину от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель возможность предоставления Киеву вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

Речь идет о вакцине, которая разрабатывается компаниями BioNTech и Pfizer. «Просил бы вашего содействия в учете интересов Украины при планировании поставок вакцины от коронавируса», — отметил глава Украины.

В ходе разговора Меркель пожелала Зеленскому скорейшего выздоровления. Отмечается, что стороны договорились о дальнейшей координации усилий для преодоления последствий пандемии.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус. Глава государства добавил, что собирается продолжить исполнять свои обязанности на самоизоляции.

В последние недели на Украине наблюдается быстрый рост числа зараженных. Страна разделена на четыре типа карантинных зон в зависимости от тяжести эпидемиологической обстановки. Режим ЧС будет действовать до конца года.

Об успехе испытаний вакцины от коронавируса американской фармацевтической компании Pfizer и ее немецкого биотехнического партнера BioNTech стало известно 9 ноября. Представители Pfizer заявили, что третья фаза испытаний продемонстрировала эффективность вакцины более чем у 90 процентов испытуемых.