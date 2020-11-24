На Украине предупредили о риске заражения коронавирусом трех четвертей населения

Украинцам указали на специфику распространения и летальности коронавируса и предупредили о риске заражения трех четвертей населения страны. Об этом рассказал врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров, сообщается в Telegram-канал украинского министерства здравоохранения.

По его словам, смертность от COVID-19 невысока в сравнении с другими заболеваниями. Тем не менее именно коронавирус может привести к гораздо большему числу жертв, чем болезни с высоким показателем летальных исходов.

Дубров напомнил, что умирает 1,9-2 процента заразившихся SARS-CoV-2. Однако эта инфекция распространяется куда легче, чем такие опасные заболевания, как, например, туберкулез. Это заболевание выявляют не более чем у семи процентов населения, в то время как коронавирусом может заразиться в десять раз больше людей.

«Если заболеют 70 процентов из 40 миллионов, то есть 30 миллионов, и два процента из них умрет, то, извините, число умерших превысит все вместе взятые показатели инсультов, инфарктов, туберкулеза и остальные заболевания не по процентному соотношению, а по абсолютному количеству людей», — заключил профессор.

21 ноября правительство Украины начало разрабатывать план по введению в стране полного локдауна. 11 ноября на Украине ввели карантин выходного дня. С 00:00 субботы до 00:00 понедельника могут работать только объекты критической инфраструктуры: продуктовые магазины, аптеки, транспорт. Многие представители бизнеса и сотрудники сферы услуг вышли на акции протеста с требованием отменить карантин, который лишает их заработка.

По последним данным, за все время пандемии на Украине зарегистрировано более 653 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из них 11,4 тысячи пациентов скончались, 303 782 человека вылечились. Всего в мире выявлено более 59 миллионов инфицированных граждан, скончались 1,3 миллиона человек.