Президент Украины Владимир Зеленский вылечился от коронавируса. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Наконец-то у меня отрицательный результат теста на коронавирус. Нужно понимать новые риски и максимально себя беречь. Как и понимать, что сейчас обязательны медицинские маски, самоизоляция, социальная дистанция, сбалансированные витаминные программы, спортивный режим», — заявил президент.

Также Зеленский сообщил, что уже вышел на работу.

21 ноября правительство Украины начало разрабатывать план по введению в стране полного локдауна. 11 ноября на Украине ввели карантин выходного дня. С 00:00 субботы до 00:00 понедельника могут работать только объекты критической инфраструктуры: продуктовые магазины, аптеки, транспорт. Многие представители бизнеса и сотрудники сферы услуг вышли на акции протеста с требованием отменить карантин, который лишает их заработка.

9 ноября Владимир Зеленский рассказал, что заразился коронавирусом, 12 ноября стало известно о его госпитализации.