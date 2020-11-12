Зеленский госпитализирован с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель офиса президента Андрей Ермак госпитализированы с коронавирусной инфекцией. Они находятся в клинической больнице «Феофания» Государственного управления делами. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Все достаточно строго, регламентировано протоколом. Они находятся в "Феофании". Там оборудован специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания. Вот сегодня проводил много селекторных совещаний», — заявил советник Ермака Михаил Подоляк.

Сообщается, что у руководителя офиса президента тоже есть отдельная палата, однако без спецсвязи. Зеленский и Ермак не встречаются лично и общаются по телефону.

9 ноября Зеленский сообщил, что заразился коронавирусом. Тогда президент подчеркнул, что чувствует себя хорошо и продолжит исполнять свои обязанности.

16 июня с коронавирусом была госпитализирована жена президента Елена Зеленская. Она находилась под наблюдением врачей с двусторонней пневмонией средней степени тяжести и успешно вылечилась. Также коронавирус перенес сын президента.