Президент Эстонии самоизолировалась после встречи с зараженным коронавирусом

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд ушла на самоизоляцию после встречи в пятницу, 6 ноября, с человеком, зараженным коронавирусом. Об этом 10 ноября сообщает Delfi.

«Я также считаюсь близким контактом, поэтому, согласно инструкциям департамента здоровья, с понедельника нахожусь в самоизоляции. Все запланированные на эту неделю реальные встречи отменяются», — рассказала глава государства.

По словам Кальюлайд, она чувствует себя хорошо. «Ни одного симптома, который указывал бы на болезнь, нет, но сегодня я сдам анализы», — сказала президент и призвала граждан носить маски и избегать многолюдных мероприятий.

Накануне стало известно, что коронавирусом заразился президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил, что чувствует себя хорошо при температуре 37,5 градуса и намерен продолжать исполнять обязанности главы государства. «Большинство побороли COVID-2019. Я тоже смогу», — заверил Зеленский.

Вечером 9 ноября Всемирная организация здравоохранения сообщила, что побит очередной рекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки в мире. Показатель составил более 677,8 тысячи человек. Прежний максимум — 594,7 тысячи инфицированных — был зафиксирован 5 ноября. Всего с начала пандемии заразились коронавирусом более 50,2 миллиона человек, скончались 1,25 миллиона человек.