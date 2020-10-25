В штабе ушедшей на самоизоляцию Тихановской рассказали о ее самочувствии

Пресс-секретарь экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Анна Красулина рассказала в беседе с РИА Новости о самочувствии лидера белорусской оппозиции, ушедшей на самоизоляцию после встречи с главой МИД Словении Анже Логаром, у которого обнаружили COVID-19.

По ее словам, политик чувствует себя хорошо. «С ней все в порядке», — заявила пресс-секретарь, добавив, что в скором времени Тихановская планирует сдать тест на коронавирус.

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Красулина сообщила, что офис политика сейчас перешел на работу в режиме онлайн. Она подчеркнула, что Тихановская продолжает работать, в том числе ведется подготовка к «народному ультиматуму».

Сейчас Тихановская находится в Литве. По законам прибалтийской страны, граждане, контактировавшие с зараженными коронавирусом, обязаны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней. После встречи с Логаром на карантин ушли министры иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, Литвы Линас Линкявичюс и Эстонии Урмас Рейнсалу.

Ранее политик предъявила действующему лидеру Белоруссии Александру Лукашенко ультиматум. Она потребовала, чтобы к 25 октября президент ушел в отставку, на улицах прекратилось насилие и все политзаключенные были освобождены. Также политик потребовала провести перевыборы лидера государства до конца 2020 года.