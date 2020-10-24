Тихановская ушла на карантин из-за коронавируса

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ушла на карантин после встречи с министром иностранных дел Словении Анже Логаром, у которого выявили коронавирус. Об этом сообщила ее пресс-секретарь Анна Красулина, передает Reuters.
Белорусская оппозиционерка сдаст тест на COVID-19. Кроме того, она будет соблюдать режим самоизоляции. «Это не помешает работе нашей команды», — заявила ее представитель.
В настоящее время Тихановская находится в Литве. По законам прибалтийском страны, граждане, контактировавшие с зараженными коронавирусом, обязаны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней. После встречи с Логаром на карантин ушли министры иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, Литвы Линас Линкявичюс и Эстонии Урмас Рейнсалу.
Ранее Тихановская предъявила действующему лидеру Белоруссии Александру Лукашенко ультиматум. Она потребовала, чтобы к 25 октября президент ушел в отставку, на улицах прекратилось насилие и все политзаключенные были освобождены. Также политик потребовала провести перевыборы лидера государства до конца 2020 года.