Спикер Верховной Рады заразился коронавирусом

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заразился коронавирусом, передает УНИАН.

«Чувствую себя нормально, надеюсь, так будет и впредь. Буду находиться на изоляции и работать дистанционно. Соблюдайте карантинные ограничения и берегите себя и близких!» — сообщил Разумков.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразились президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак.

На Украине с 14 ноября введут карантин выходного дня. С 00:00 субботы до 00:00 понедельника смогут работать только объекты критической инфраструктуры: продуктовые магазины, аптеки, транспорт. Нельзя будет проводить массовые мероприятия, посещать кафе, рестораны и развлекательные заведения.

По последним данным, с начала пандемии на Украине были выявлены почти 490 тысяч инфицированных. Скончались 8 947 пациентов, выздоровели более 221 тысячи.