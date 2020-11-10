В «Слуге народа» выступили за введение полного локдауна на Украине

Заместитель главы фракции правящей на Украине партии «Слуга народа» Евгения Кравчук выступила за введение в стране полного локдауна. Об этом сообщает «Обозреватель».

«Возможно, есть смысл сделать на две недели полный локдаун с компенсацией потерь предпринимателям, нежели растягивать на неизвестно какой период половинчатый режим, который ставит предпринимателей в неравные условия», — заявила Кравчук. Она также отметила, что две трети выручки кафе и рестораны получают именно на выходных.

9 ноября на Украине ввели карантин выходного дня. Предприятия общепита в выходные работают только навынос, а торгово-развлекательные центры рекомендуется закрывать.

В тот же день стало известно, что коронавирусом заболел президент страны Владимир Зеленский.

19 октября Владимир Зеленский назвал условие для введения в стране жесткого карантина. По словам главы государства, критическая для медицинской системы Украины ситуация наступит при достижении отметки в 9,5 тысячи инфицированных ежедневно. 10 ноября в стране было зафиксировано 10179 новых случаев заражения.

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