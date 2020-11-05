Украина поставила рекорд по зараженным коронавирусом

На Украине зафиксировано рекордное количество новых случаев инфицирования коронавирусом за сутки — 9850 человек, а также рекордное количество выздоровевших — 8378 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, за последние сутки скончались 193 пациента.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (983), в Харьковской (771), Хмельницкой ( 550), Запорожской (523) и Донецкой (506) областях.

Днем ранее, 4 ноября, на Украине был побит антирекорд по числу новых случаев заражения — 9524, 3 ноября было зафиксировано 8899 новых инфицированных.

3 ноября Степанов, комментируя сложную ситуацию, сложившуюся на Украине из-за распространения коронавируса, предрек возможную в стране катастрофу.

19 октября президент Украины Владимир Зеленский назвал условие для введения в стране жесткого карантина. По словам главы государства, критическая для медицинской системы Украины ситуация наступит при достижении числа 9,5 тысячи инфицированных ежедневно.