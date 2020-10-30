Украина заявила о дефиците вакцины от гриппа

На Украине наблюдается глобальная нехватка вакцины от гриппа. Об этом сообщил в эфире телеканала «112 Украина» главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, передает РИА Новости.

По его словам, закупка препарата достаточно проблематична: в настоящее время его нет ни в США, ни в Германии, ни во Франции. «Нам сейчас обещают поставить эту вакцину, но есть определенные варианты, что нам могут поставить в начале января», — заверил Ляшко. Он добавил, что Киев продолжает работать с фармацевтическими производителями по всему миру.

Главный санитарный врач Украины напомнил, что в этом году выделена беспрецедентная сумма в 300 миллионов гривен (837 миллионов рублей) для закупки 1,4 миллиона доз вакцины против гриппа для вакцинации медиков, силовиков, учителей, а также людей преклонного возраста. Ожидается поставка в страну 660 тысяч вакцин, из них около 40 тысяч уже закуплены. При этом Ляшко отказался назвать страну-производителя, с которой достигнута договоренность, и добавил, что не может гарантировать, что она вообще будет закуплена.

21 октября Украина отказалась закупать российские вакцины от коронавируса. Ведомство подчеркнуло, что российский препарат не проходил экспертизу в США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канаде или Евросоюзе.

После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о разработке в стране собственной вакцины от коронавируса. Он назвал украинскую вакцину уникальной, но при этом конкретные сроки ее появления не уточнил. По его словам, препарат должен пройти клинические испытания.