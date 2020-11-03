Украине предрекли катастрофу из-за коронавируса

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов, комментируя сложную ситуацию, сложившуюся в стране из-за распространения коронавируса, предрек возможную катастрофу. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщает «Обозреватель».

«Мы пришли к точке невозврата и близки к катастрофе. (...) Нагрузки от COVID-19 не выдерживают даже самые мощные медицинские системы европейских стран. Впереди трудные времена», — заявил Степанов.

По информации издания «Страна.ua», с пятницы на Украине могут ввести «карантин выходного дня». Каждые выходные фудкорты и развлекательные зоны в торговых центрах будут закрыты, рестораны должны будут работать только навынос. В случае продолжения роста заболеваемости, предполагается распространение этих мер и на будние дни.

3 ноября стало известно об очередном рекорде заболеваемости коронавирусом на Украине. В этот день было зарегистрировано 8899 случаев заражения. Предыдущий рекорд был поставлен 31 октября — 8752 случая.

19 октября президент Украины Владимир Зеленский назвал условие для введения в стране жесткого карантина. По словам главы государства, критическая для медицинской системы Украины ситуация наступит при достижении числа 9,5 тысячи инфицированных ежедневно.