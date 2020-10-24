Украинский школьник осиротел из-за COVID-19, сам заразился и попал в реанимацию

Украинский школьник лишился родителей-медиков, которые заразились коронавирусом и умерли, при этом он сам попал в реанимацию из-за COVID-19. Об этом в эфире украинской передачи «Право на власть» сообщила телеведущая Татьяна Мосейчук, передает РИА Новости.

Семья жила в городе Тараще под Киевом. Мать, 39-летняя Галина Степченко работала медсестрой, 51-летний отец Валентин был врачом-анестезиологом в местной больнице. Вместе с 13-летним сыном они заболели и оказались в реанимации из-за развившейся на фоне инфекции пневмонии. Через неделю после госпитализации женщина скончалась. Узнав об этом, ее супруг умер вечером в тот же день. Подросток осиротел, он продолжает лечение и находится на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Ранее Украина поставила два антирекорда по коронавирусу. 20 октября в стране зафиксировано максимальное с начала эпидемии количество смертей и новых случаев заражения за день.