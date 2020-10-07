Состояние заразившегося коронавирусом Порошенко резко ухудшилось

Состояние заразившегося коронавирусом пятого президента Украины Петра Порошенко резко ухудшилось. Об этом рассказала его супруга Марина в эфире программы «Стыдно». Запись доступна на YouTube.

Дочь Порошенко Евгения, которая также заразилась коронавирусом, переносит болезнь лучше, чем отец. У Порошенко диагностировано двустороннее воспаление легких.

«Он находится в больнице, он получает комплекс лечения. К сожалению, у него сейчас ухудшилось состояние крови — она ​​очень густая. Врачи даже не могут взять ее на анализ, чтобы промониторить состояние и посмотреть ход болезни», — рассказала супруга политика.

О заражении Петра Порошенко коронавирусом стало известно в конце сентября. Тогда он отметил, что за последние шесть лет привык переносить болезни на ногах. «Но эта коварнее. Значительно коварнее. Сегодня лечусь дома», — написал экс-президент и призвал украинцев беречься.

Коронавирус перенесли бывший премьер-министр Юлия Тимошенко, жена и семилетний сын действующего президента Владимира Зеленского, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак.