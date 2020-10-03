Порошенко госпитализировали с воспалением легких

Бывшего президента Украины Петра Порошенко, заразившегося коронавирусом, госпитализировали в одну из киевских больниц с двухсторонним воспалением легких. Об этом в субботу, 3 октября, рассказала его супруга Марина в видеообращении, опубликованном на странице «Европейской солидарности» в Facebook.

По ее словам, вместе с экс-главой государства госпитализирована его дочь, чей тест на COVID-19 также оказался положительным.

«Несмотря на то, что мой муж имеет двустороннее воспаление легких, он обладает сильной волей и демонстрирует ее в борьбе с болезнью. Он четко придерживается прописанного протокола лечения», — заключила жена Порошенко.

При этом она высказалась о ситуации в больницах, заявив, что там не хватает коек для инфицированных коронавирусом, кислородных концентраторов, реанимационного оборудования.

О заражении Петра Порошенко коронавирусом стало известно в конце сентября. Тогда он отметил, что за последние шесть лет привык переносить болезни на ногах. «Но эта коварнее. Значительно коварнее. Сегодня лечусь дома», — написал экс-президент и призвал украинцев беречься.

Коронавирус перенесли бывший премьер-министр Юлия Тимошенко, жена и семилетний сын действующего президента Владимира Зеленского, главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак.