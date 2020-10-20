20 октября Украина поставила два антирекорда по коронавирусу. Об этом сообщает УНИАН.

За сутки в стране выявлено рекордное количество заразившихся с начала эпидемии. Смертность также стала максимальной.

По состоянию на утро 20 октября обнаружили 5469 новых случаев коронавируса, тогда как днем ранее Минздрав отчитывался о 4766 новых случаях. От осложнений умерли 113 пациентов. Предыдущий антирекорд был установлен 17 октября, тогда скончалось 109 человек.

Ранее глава Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин спрогнозировал пик пандемии коронавируса в ноябре. По его словам, в декабре и январе обычно наблюдается спад заражений инфекциями.

Всего с начала эпидемии COVID-19 заболели 309 107 жителей Украины. От осложнений, которые вызвал коронавирус, умерло 5 786 человек.